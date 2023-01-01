ПРОИЗВОДСТВО УЛУЧШИТЕЛЕЙ МУКИ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Улучшители и ферменты для муки и теста

ЛЕТ РАБОТАЕМ НАД УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА МУКИ ДЛЯ ВАС!

Каталог продукции

вся продуция в наличии и под заказ

УЛУЧШИТЕЛИ МУКИ

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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подробный анализ зерна, муки, теста поможет получить продукт высочайшего качества. Наше обордование - гарантия самого точного и полного результата исследования.

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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запасные части для мельничного оборудования предлагаются в ассортимете по более чем 800 позициям и качественных материалов.

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МЕЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наше мельничное оборудование обрабатывает зерно на всех этапах. Контроль очистки, программируемый размол дают отличное качество муки.

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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Специалисты нашей компании обладают достаточными знаниями и большим опытом и оказывают технологические услуги любым видам предприятий Казахстана. Высокая квалификация гарантирует Вашему предприятию, что технологические услуги будут оказаны на высшем уровне!

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Станьте нашим клиентом

Мы гарантируем нашим клиентам:
  • индивидуальный подход
  • круглосуточную поддержку
  • бесплатные перерасчеты
  • доступ к лаборатории
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Производственные процессы

на качественном оборудовании

Мы помогаем клиентам повысить доходность производства, используя современные технологии предлагаем комплексные решения

Описание производственного процесса:

  • Анализ качества входящего сырья.
  • Реологические и физические анализы качества зерна или муки.
  • Определение цели использования муки.
  • Составление комплекса ферментной смеси.
  • Контрольный лабораторный анализ и контрольная выпечка в лаборатории.
  • Передача спецификации на производство для приготовления смеси.
  • Фасовка и отгрузка.
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Слово нашим клиентам

видеоотзывы говорят сами за себя
Отзыв о компании Мегамельпром клиента ТД Азия
Заведующая производством Мурзаева С.А.
ТД Азия
Отзыв о компании Мегамельпром клиента ТОО "МК Евразия Агро"
Заведующая лабораторией Симакова Л.Н.
ТОО "МК Евразия Агро"
Отзыв о компании Мегамельпром клиента ТОО "BioOperations"
Генеральный директор Калимурзин А.К.
ТОО "BioOperations"
Отзыв о компании Мегамельпром клиента ТОО "БЕСТ Костанай" (ТМ "UNO")
Заведующий лабораторией Шахин Сайдам
ТОО "БЕСТ Костанай" (ТМ "UNO")
Отзыв о компании Мегамельпром клиента ООО "Астана" Таджикистан
Заведующая лабораторией Тошматова М.А.
ООО "Астана" Таджикистан
Отзыв о компании Мегамельпром клиента Комитет Мукомолов Кыргызстана
Председатель Жунушев Р.Ж.
Комитет Мукомолов Кыргызстана

Как нас найти

Звоните: Офис:
+7 (7142) 25-53-22
+7 (7142) 39-09-46

Отдел продаж:
+7 (701) 728 98-97
+7 (777) 337-19-69
+7 (771) 798-71-39
+7 (777) 191-54-54
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Приезжайте:

г. Костанай, ул. Карбышева, 36

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